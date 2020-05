Frecce Tricolori, il video dell'emozionante sorvolo a Torino. Spettacolo e tante persone a guardare

Un tricolore sul cielo azzurro di Torino. Spettacolare passaggio sul capoluogo piemontese delle Frecce Tricolori in occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica, da oggi per cinque giorni effettua una serie di sorvoli, toccando tutti capoluoghi di regione in un unico abbraccio simbolico di unità, solidarietà e di ripresa in questa fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Il video allegato è stato effettuato dalla scalinata della Chiesa della Gran Madre con le Frecce che arrivano da piazza Vittorio Veneto. E la Mole Antonelliana a bucare il cielo: uno spettacolo nello spettacolo. Tante le persone a guardare il passaggio.

