Orso insegue bambino, succede in Trentino: l'animale spunta da un cespuglio ma non lo tocca

Una scena da film: un orso spunta dai cespugli alle spalle di un bambino mentre il tutto viene catturato dalla telecamera di un telefonino (video tratto dal profilo Youtube Il Dolomiti). Tutto vero, è accaduto in Trentino, sopra Malga Prà da Giovo (Sporminore), nelle Dolomiti di Brenta. Il bambino faceva una passeggiata insieme a degli adulti quando è spuntato l'orso che per un tratto lo ha seguito anche mettendosi sulle spalle posteriori. Il bambino è stato bravissimo rimanendo calmo e seguendo le indicazioni che gli venivano fornite riuscendo così ad allontanarsi dall'animale che poi è scappato nella direzione opposta. Attimi di paura dunque, ma alla fine tutto è andato bene e da questo particolare incontro il bambino avrà sicuramente un ricordo speciale. Nelle ultime settimane numerosi i video di orsi: guarda quello in versione acrobata (clicca qui).