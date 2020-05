I 100 anni di Wojtyla, Papa Francesco: "Inviandolo, Dio ha visitato il suo popolo"

Attraverso di lui, Dio ha visitato il suo popolo. Sono le parole usate da Papa Francesco per ricordare il suo predecessore, San Giovanni Paolo II, a 100 anni dalla nascita. Un Pontefice che ha cambiato il mondo, regnando dal 16 ottobre 1978 fino al 2 aprile 2005, per quello che è stato il terzo papato più lungo dopo quelli di San Pietro e di Pio IX. Karol Wojtyla, nato a Wadowice, in Polonia, il 18 maggio 1920, e arrivato al Conclave da vescovo di Cracovia, ne uscì Papa a soli 58 anni e dopo l’esperienza traumatica di Albino Luciani, che prima di lui fu Pontefice per soli 33 giorni. Il primo straniero a comandare la Chiesa dopo secoli, fece capire fin dall’inizio che sarebbe andato lontano. Anche fisicamente: nel corso del suo pontificato ha visitato 129 Paesi. E ha vissuto da protagonista l’epoca del crollo del comunismo e del collasso dell’Unione Sovietica. Ma è stato tante altre cose. E Francesco, che lo ha canonizzato, lo sottolinea: «Oggi possiamo dire: 100 anni fa il Signore ha visitato il suo popolo. Ha inviato un uomo, lo ha preparato per fare il vescovo e guidare la Chiesa. Ricordando San Giovanni Paolo II, ricordiamo questo: il Signore ama il suo popolo, il Signore ha visitato il suo popolo, ha inviato un pastore». Il Papa lo ha detto durante la messa in San Pietro, celebrata sulla tomba di Giovanni Paolo II, e proprio nel giorno in cui la Basilica è stata riaperta ai fedeli dopo la chiusura per il Coronavirus, così come tutte le altre chiese in Italia. Il Pontefice ha citato tre caratteristiche di Karol Wojtila: «La preghiera, la vicinanza al popolo e l’amore per la giustizia». Giovanni Paolo II «era un uomo di Dio perché pregava, e pregava tanto. Lui sapeva bene che il primo compito di un vescovo è pregare, e questo non l’ha detto il Vaticano II, l’ha detto San Pietro». Poi era, ha detto Francesco, «un uomo di vicinanza: non era distaccato dal popolo, anzi andava a trovare il popolo, e girò il mondo intero». Infine, aveva «amore per la giustizia, ma per la giustizia piena: un uomo che voleva la giustizia, la giustizia sociale, la giustizia dei popoli, la giustizia che caccia via le guerre. Per questo era l’uomo della misericordia, perché giustizia e misericordia vanno insieme».

