Orso in galleria in Abruzzo, la Polizia interviene e lo scorta in una zona verde. Il video

Incredibile in Abruzzo: un orso si infila in galleria e serve l'aiuto della Polizia per accompagnarlo in una zona verde. Succede nella zona di Castel di Sangro, in provincia di L'Aquila. Un orso bruno, un cucciolo, è stato infatti ripreso (il video è dell'Agenzia Vista) mentre correva in una galleria della superstrada SS17. Poi l'intervento della Polizia che ha bloccato la galleria aiutando l'animale a uscirne.

Sono giorni in cui gli orsi sono protagonisti: in Trentino prima uno è salito in un balcone di un condominio (clicca qui), un altro invece si è avvicinato a un ristorante in pieno giorno (clicca qui).