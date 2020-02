Dottorato honoris causa a Liliana Segre: "Capire è impossibile, ma conoscere è necessarario"

Il Manchester City non ci sta: dalla Uefa accuse false

Manchester, 19 feb. (askanews) - Il Manchester City non ci sta. E promette battaglia contro la Uefa che ha escluso per due anni il club inglese di calcio dalle coppe europee per gravi violazioni delle regole del fair-play finanziario. Lo ha assicurato il ceo del City, Ferran Soriano in una intervista: "La cosa più importante da dire è che le accuse sono false", ha detto. "I nostri tifosi possono ...