Kate Middleton paladina dell'infanzia: un mese di incontri con centinaia di bambini

Inarrestabile Kate. Nell'ultimo mese la duchessa di Cambridge ha attraversato Galles, Scozia, Irlanda del Nord e Inghilterra, e parlato con centinaia di genitori, insegnanti, membri della società civile, per raccogliere personalmente racconti ed esperienze sulla crescita dei bambini durante la prima infanzia. Un'iniziativa che Kate Middleton, madre di tre figli piccoli (George, 7 anni, Charlotte, 4 e Louis, quasi 2), ha voluto fortemente. Il progetto, chiamato "5 Big Questions on the Under 5s" (5 Grandi domande sui bambini al di sotto dei 5 anni), ha coinvolto oltre 200mila cittadini britannici dai 16 anni in su, che hanno impiegato cinque minuti del proprio tempo per rispondere al sondaggio online sui bisogni e le necessità dei più piccoli. Opinioni che la Duchessa, da sempre attenta ai bisogni delle famiglie, trasformerà con la Royal Foundation in aiuti concreti per l'infanzia.

(di Marisa Labanca)