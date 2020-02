Sono migliaia ogni giorno, da una settimana a questa parte, i passeggeri sottoposti a a misurazione della temperatura corporea nell'Aeroporto di Bari nell'ambito dei controlli legati all'emergenza coronavirus. "Non sono preoccupati, arrivano col sorriso - spiega il dottor Luca Mascolo, responsabile dell'Usmaf di Puglia, Calabria e Basilicata del Ministero della Salute - spesso sono contenti di aver contribuito a questo tipo di controllo, perché in una situazione di emergenza tutti devono fare il proprio dovere". Gli accertamenti sono gestiti da ministero della Salute con Protezione civile e alcune associazioni di volontariato, Corte Rosse e Ordine di Malta, che su tre postazioni controllano, con termometri a infrarossi, i passeggeri di provenienza internazionale, area Schengen ed extra Schengen, e quelli provenienti da Roma Fiumicino. "La temperatura soglia di riferimento è 37,5 gradi. Quando capita di individuare una temperatura superiore a questa - aggiunge - i volontari lo segnalano al medico il quale sottopone la persona a una indagine sia di carattere clinico sia epidemiologico, ovvero chiediamo una serie di informazioni mirate a capire se ha avuto contatti in qualche modo con l'area al momento individuata come focolaio di epidemia, quindi Wuhan (Cina), oppure con persone che possano aver avuto rapporti con il virus". In presenza di un caso sospetto, si attiva il protocollo di emergenza, con isolamento della persona che viene inviata al reparto di malattie infettive del Policlinico di Bari