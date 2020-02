Coronavirus isolato alla Spallanzani: "Possibilità per nuove cure e messa a punto di un vaccino"

L'Italia è il primo Paese in Europa ad essere riuscito a isolare il nuovo Coronavirus. Ad annunciarlo il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa all'Istituto Lazzaro Spallanzani, a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia. "È un passo fondamentale che permetterà di perfezionare i metodi diagnostici esistenti ed allestirne di nuovi, compreso la messa a punto del vaccino", spiega la dottoressa Maria Capobianchi, Direttore del Laboratorio di Virologia dell'Istituto Spallanzani.

Video di Camilla Romana Bruno