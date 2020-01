"Finché sarò presidente, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare". Così, in una dichiarazione dalla Casa Bianca, dove ha riferito del raid iraniano contro la base militare Usa in Iraq, Donald Trump è tornato a ribadire la volontà dell'America di impedire all'Iran di dotarsi di armamenti nucleari. "Le nostre grandi forze militari sono pronte a tutto" ma "in questo momento l'Iran sembra allentare la tensione, il che è positivo per noi e per tutto il mondo", ha aggiunto. "Oggi chiederò alla Nato di impegnars idi più in Medio Oriente", ha detto Trump in un passaggio del discorso, e ha sollecitato l'Europa, la Cina, la Russia ed altri Paesi ad uscire dall'accordo sul nucleare iraniano, annunciando "nuove sanzioni economiche punitive" contro Teheran, che "resteranno in vigore finché l'Iran non cambierà comportamento".