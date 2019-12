Terremoti: cosa sta succedendo secondo il fisico che ha previsto il sisma in Italia

Ecco un altro video in cui il professor Enzo Mantovani, docente di Fisica Terrestre presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Siena che nel novembre 2019 dopo il forte terremoto in Albania ha ipotizzato una possibile prossima forte scossa tellurica in Italia nell'Appennino meridionale (clicca qui per saperne di più) illustra la sua teoria - elaborata insieme alla sua equipe di lavoro senese - sull'origine dei principali terremoti in Italia e nell'area del Mediterraneo.

"Negli ultimi 30-40 milioni di anni - spiega il professor Mantovani nella nota esplicativa che presenta il video pubblicato su Youtube - la morfologia della regione mediterranea ha subito una profonda trasformazione. Capire i motivi di questo processo è di fondamentale importanza per riconoscere in modo realistico l’attuale assetto tettonico e la sua connessione con la distribuzione spazio-temporale dei terremoti forti."

Il video è particolarmente interessante perché oltre al fare il punto sugli studi sull'origine dei terremoti in Europa evidenzia come il movimento delle placche terrestri di Africa ed Europa hanno anche dato all'Italia anche l'attuale forma a Stivale.

Nel video che abbiamo pubblicato precedentemente (clicca qui per vederlo) il professor Mantovani ha invece individuato le zone d'Italia più a rischio secondo motivazioni storiche.