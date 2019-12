Venezia, si fa il selfie e finisce nel canale sommerso dall'acqua. Sicuri che sia un turista?

Il video gira tra i social dai giorni dell'acqua alta a Venezia. Nella versione breve le immagini mostrano un turista apparentemente distratto che si fa un selfie. Non si avvede però della fine del marciapiede e finisce nel canale, sommerso nell'acqua fino alla testa su cui indossa un cappellino da Babbo Natale. Un turista con la testa tra le nuvole? Forse, ma più probabilmente un veneziano che si è voluto prendere gioco proprio dei turisti. Nel video più lungo, infatti, si intuisce che la caduta non è casuale e subito dopo essere riemerso l'uomo sembra tradirsi. Una cosa è certa: in rete il video ha spopolato. Visualizzato milioni e milioni di volte, postato anche da utenti stranieri. Del resto siamo o non siamo L'esercito del selfie?

