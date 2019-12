Durissima presa di posizione di Renato Zero sulla situazione attuale della città di Roma.

Renato - intervistato il 30 novembre 2019 da RadioRadio - difende Virginia Raggi che "sta pagando lo scotto di qualcun altro che non ha il coraggio di prendere il suo posto" ma evidenzia "una situazione della città ormai tracollata". "Tutta l'Italia se ne frega della situazione di Roma..." E attacca i politici che non fanno nulla pur facendo pagare ai romani il peso di avere i parlamentari che vanno in giro con le auto blu.

"Faccio una petizione: Torino Capitale d’Italia, ridiamo Roma a turismo, ai musei e al partimonio culturale" dice Renato Zero. Ecco il video dell'intervista rilasciata a Sonia D'Agostino che conduce "Io le donne non le capisco" a Radio Radio. "Famo questa petizione e io firmo subito" sottolinea Renato.