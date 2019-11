Giornata complessa il 25 novembre per chi ha viaggiato sull'asse Liguria-Piemonte. I collegamenti viari, infatti, sono stati pesantemente colpiti dal maltempo di domenica 24 che ha provocato allagamenti, esondazioni, crolli e frane. Naturalmente interrotta l'Autostrada A6 Torino-Savona, dove il viadotto "Madonna del Monte" . I vigili del fuoco hanno lavorato tutto il giorno per mettere in sicurezza l'area e per iniziare le verifiche che dovranno stabilire per quali motivi il ponte non abbia retto. Intanto emerge che c'era anche il tronco dell'A6 nell'indagine dell'Anac sulle spese per manutenzione, effettuata o meno, dai concessionari autostradali. Nel documento in alcuni punti si fa riferimento all'Autostrada dei Fiori e in particolare al tronco dell'A6 Torino-Savona.

Tornando ai disagi, per gli automobilisti si sono aggiunti ulteriori problemi al Col di Nava, a lungo chiuso per alcuni massi precipitati sulla strada, e al Tunnel di Tenda: il valico che collega Italia e Francia passando dalla provincia di Cuneo è rimasto chiuso alcune ore. La linea ferroviaria da Limone a Ventimiglia è chiusa dalle 17 di sabato 23 novembre.