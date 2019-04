Altro dominio Mercedes: Hamilton davanti a Bottas. Vettel terzo e con Leclerc sono scintille

Da 900 a 1000 la sostanza non cambia. Di certo non per Lewis Hamilton, che si porta a casa la sua seconda gara a cifra tonda dopo essersi già imposto nel 900° Gp, nel 2014 in Bahrain. Il cannibale non si fa sfuggire la millesima corsa nella storia della Formula 1 e detta ancora legge a Shanghai, suo giardino di casa, davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas, bruciato al via e poi costretto ad assistere da spettatore privilegiato al sesto acuto in Cina del campione del mondo in carica. La terza doppietta Mercedes in altrettante gare (era dal 1992 con la Williams che un team non partiva così forte) certifica il momento complicato della Ferrari. A livello di risultati e di gestione della coppia Leclerc-Vettel. Se in Bahrain la rosss per un problema alla centralina occorso al monegasco aveva consegnato su un piatto d’argento la vittoria a Hamilton, a Shanghai la scuderia ha fatto un netto passo indietro, tornando su prestazioni più vicine al deludente esordio in Australia e mostrando un comportamento troppo altalenante.