Fiat Fastback: il video ufficiale del suv-coupé che in tanti vorrebbero

Fiat Automoveis Brasil ha postato su YouTube il primo video ufficiale dell'inedito suv-coupé Fastback che il gruppo Fca ha presentato in questi giorni di inizio novembre 2018 al 30.mo Salone dell'auto di San Paolo. Per ora si tratta di una concept car ma Fca sta pensando di realizzare un modello stradale da vendere nei mercati del Sudamerica.

Il modello è derivato dal pick up Toro che sta viaggiando sull'onda del successo proprio in Brasile. Intanto Fiat Fastback, apparso anche su alcune fotografie, sta riscuotendo un grande interesse anche in Europa. E non èda escludere che - qualora il progetto di realizzazione del suv coupé vada in porto - Fca possa un giorno commercializzarlo anche nel nostro continente.