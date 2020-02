Ferrari, svelata la SF1000: e il popolo della Rossa sogna - IL VIDEO

È stata svelata al Teatro Valli di Reggio Emilia la Ferrari per il Mondiale 2020 di Formula 1 al via il 15 marzo a Melbourne, in Australia. Si chiamerà SF1000 (in estate infatti la Ferrari disputerà il millesimo Gran Premio). Al volante, Sebastian Vettel, al suo ultimo anno di contratto, e Charles Leclerc, alla sua seconda stagione in Rosso.

"È un anno molto particolare, per i 1000 Gp della Ferrari. La Rossa non ha mai mancato un anno. È la squadra più vincente di sempre. Arrivare a mille Gp è un traguardo speciale. La competizione fa parte del nostro Dna, è parte integrante della F1. Guardando anche al futuro" le parole del team principal Binotto.