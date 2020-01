Il filmato ufficiale delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio model year 2020

Il 2020 per Alfa Romeo si apre con il lancio delle nuove Giulia e Stelvio model year 2020. Ed ecco il video ufficiale, girato sulle strade della Puglia, che mostra "in passerella" i due nuovi gioiellini del marchio del Biscione.

Le due vetture, come abbiamo già anticipato nelle scorse settimane, si presentano con una serie di importanti aggiornamenti, soprattutto tecnologici, che vedono in particolare il debutto (finalmente) dei sistemi Adas (clicca qui per saperne di più sulle novità dei due modelli).

Intanto, per apprezzare a fondo le tante novità, sono previsti tre «porte aperte» consecutivi nelle concessionarie: dopo l’11 e il 12 gennaio 2020, aperture straordinarie anche il 18 e 19 e il 25 e 26 del mese.

(S.Ca.)