Cibo italiano, Salvini dichiara un'altra guerra alla Ue

Venerdì 5 ottobre tribuna tutta per Matteo Salvini, che con gli agricoltori italiani da anni ha un rapporto particolare. Sabato 6 ottobre di primo mattino di scena l'altro vicepremier, Luigi Di Maio. E in mezzo altri ministri e politici. Tutti al villaggio Coldiretti a Roma con lo slogan #stocoicontadini (...per conoscere la buona agricoltura) dove centinaia di stand dei prodotti tipici di tutte le regioni italiane (visitatissimi quelli delle aziende terremotate, in primis quelle di Norcia e Castelluccio) sono state letteralmente prese d'assalto da migliaia di visitatori-consumatori dopo che la madrina della manifestazione, Maria Grazia Cucinotta (orgogliosamente "figlia di contadina") ha suonato la campanella per dare il via alla manifestazione. E' lì che dopo avere sentito il segretario generale della Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, alzare la palla sulla Ue che consente la pasta fatta con il grano al glifosato (che è nocivo per la salute, e Gesmundo ha ironizzato: "Magnatevela voi!"), Salvini ha schiacciato come è suo solito. Dichiarando guerra ancora una volta alla commissione europea. Sulle quote latte, sulla violazione del made in italy culinario, sulle contraffazioni, sulle norme per la pesca ma soprattutto sul prossimo bilancio che prevede 3 miliardi di euro di tagli alla agricoltura italiana. Salvini a promesso che l'Italia si metterà di traverso, e che quella sforbiciata resterà a mezz'aria: "Prendo impegni concreti, l'anno prossimo verrò qui e mi potrete giudicare più facilmente su quel che ho mantenuto o meno...".