Raccordo Terni-Orte, la chiusura del viadotto Montoro per gravi situazione di instabilità (Leggi del pilone pericolante) ha portato a lunghissime code e al traffico letteralmente impazzito sulla viabilità locale alternativa, nel territorio di Narni.

La mattina di mercoledì 3 giugno 2020, primo giorno in cui hanno ripreso a circolare tutti i mezzi pesanti, dopo la parziale sosta per la festa della Repubbblica del 2 giugno (erano autorizzati solo i trasporti di alimentari) ha creato una situazione esplosiva raccontata in diretta Facebook anche dal sindaco di Narni, Francesco De Rebotti.

In mattinata era prevista una prima riunione tecnica, con Anas e Società Autostrade, poi nel pomeriggio ancora un summit tra le istituzioni (Prefetto, Regione, Provincia lo stesso Comune di Narni).

La soluzione auspicata è quello di far uscire obbligatoriamente i mezzi pesanti ai caselli prima o dopo (a seconda della provenienza e dove si è diretti) quello di Orte dell'autostrada del sole, quindi Fiano Romano, Magliano Sabina, Orvieto, fino a Valdichiana.