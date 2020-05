Nella domenica di Pentecoste, Orvieto, in provincia di Terni, ha rinnovato la secolare tradizione della Palombella.

Quest'anno la colomba bianca, simbolo dello Spirito Santo, è stata idealmente dedicata a tutti i medici e infermieri d'Italia.

Stravolto il programma delle celebrazioni. Per evitare assembramenti in piazza Duomo, nei giorni scorsi era stato realizzato un video con un drone, diffuso online alle 12 in punto di domenica 31 maggio 2020, quando la colomba sarebbe partita dalla sommità della chiesa di San Francesco per raggiungere la Cattedrale.

Realizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, d'intesa con l'Opera del Duomo, il filmato che mostra un inedito punto di osservazione, quello della Palombella, nasce da un'intuizione dell'Associazione "Orvieto e Medioevo" in collaborazione con il Club di Territorio di Orvieto del Touring Club Italiano come “testimonianza autentica in un momento particolare come quello attuale che impedisce di partecipare fisicamente alla festa di piazza”.