X Factor 2019, che lo ha visto tra i dodici finalisti, scelto per la sua squadra dal giudice Malika Ayane, è un ricordo ancora vivo (Leggi quando è andato in finale a X Factor). Anche se lui era già proiettato al futuro, prima che tutto si fermasse – in primis proprio i concerti e fare musica dal vivo - per via del Coronavirus.

Lorenzo Rinaldi, il ventenne ternano che ha fatto innamorare l’Italia con il suo exploit nel seguitissimo talent di Sky Uno, ha voluto fare un regalo a tutti coloro che gli hanno tributato affetto e sostegno, dalla sua prima apparizione in tv ad oggi: l’interpretazione “casalinga” – chitarra e voce – di un brano di grande fascino e suggestione che fa parte della storia della musica italiana: “Guarda che luna”, del grande Fred Buscaglione.

“Sono anch’io rinchiuso da quasi due mesi, come tutti – racconta il giovane artista – un sacrificio necessario ma che speriamo possa finire quanto prima e che si possa ripartire nella massima sicurezza. Dal giardino di casa (Lorenzo vive a Terni, zona Campitello ndr) una sera stavo guardando la luna e ho pensato quanto sarebbe stato bello essere al mare e vederla rispecchiare. Purtroppo dovremo ancora aspettare un po’. Così mi è tornato in mente questo brano di Buscaglione, che trovo veramente molto bello”.

Lorenzo aveva in programma di esibirsi dal vivo, in questa primavera-estate, dopo il successo dello spettacolo di San Valentino 2020, in piazza Europa, a Terni (Guarda l’intervista prima del concerto), quando aveva condiviso il palco con i Mog4no (Il video della cover di Candy di Paolo Nutini).

Con la stessa band ternana (Guarda il video del leader dei Mog4no, Andrea Assogna, dedicato alla quarantena) è nata una collaborazione, interrotta solo momentaneamente dall’impossibilità di suonare insieme a causa delle restrizioni (Il video della prova di Valerie, cover di Amy Winehouse).

Nel frattempo Lorenzo è rimasto in stretto contatto con un altro dei finalisti di X Factor 2019, il reatino Davide Rossi, con cui ha già organizzato alcune dirette Instagram. (Leggi dell'amicizia con Davide Rossi)

“Ho trascorso questo periodo di quarantena a perfezionare alcuni brani inediti che spero di poter pubblicare e far ascoltare a tutti non appena sarà possibile – conclude Lorenzo Rinaldi – così come spero di poter tornare ad esibirmi dal vivo, anche se mi rendo conto che lo spettacolo sarà forse uno degli ultimi settori che tornerà alla normalità”.

Per il momento, Lorenzo, “Guarda che luna”.