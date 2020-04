Vasco Rossi, incredibile tutorial: suonare la chitarra. Il Kom: "Io il Re lo faccio così" Video

Un tutorial di Vasco Rossi per insegnare a iniziare a suonare la chitarra. Incredibile, ma vero. Il rocker emiliano pubblica sui suoi profili social un video in cui spiega che ha iniziato a suonare la chitarra da autodidatta, visto che è andato a scuola di canto e di pianoforte, ma non dello strumento che ha poi amato di più. E il Comandante svela un particolare curioso e cioè che per suonare il la nota Re posiziona la mano sinistra non come si dovrebbe, ma a modo suo. Ha imparato così e così ha continuato a fare. Vasco Rossi si è innamorato della chitarra per caso. Come ha raccontato lui stesso era bambino quando vide per la prima volta lo strumento sulla soffitta di un amichetto. Quel giorno decise che avrebbe suonato la chitarra (Sally, Vasco alla chitarra).

