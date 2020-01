Alessia Marcuzzi, video commovente e appello su Instagram: "Aiutiamo gli animali dell'Australia che brucia".

"Aiutiamo gli animali in Australia e salviamoli da questo terribile incendio". Alessia Marcuzzi fa suo l'appello di Australiazoo Wildlife Warriors, l'associazione in prima linea nella difesa degli animali, mobilitata per i terribili roghi che stanno devastando l'Australia e uccidendo migliaia e migliaia di animali selvatici. Marcuzzi pubblica sul suo profilo Instagram un appello a sostenere concretamente i guerrieri della natura. Nel sito ufficiale wildlifewarriors.org.au, si legge "combattiamo per una causa estremamente importante: proteggere la nostra fauna selvatica e i luoghi selvaggi! Ogni donazione ci aiuta a salvare vite. Unisciti a noi e fa una donazione per aiutarci nella nostra missione".

