Crollo viadotto Savona-Torino, ricerche con unità cinofile per verificare presenza di un'auto

"C’è la segnalazione di un’auto che potrebbe essere rimasta coinvolta, non vi sono evidenze di questo al momento. I vigili del fuoco stanno continuando a lavorare con le unità cinofile.

L’area è sepolta da 2 metri di fango. Al momento non ci sono evidenze di questa auto, ma al momento non possiamo dire che non ci sia. Sono in corso le ricerche che proseguiranno, anche visionando le telecamere della polizia stradale per verificare la segnalazione. Delucidazioni sulla dinamica ce le daranno i vigili del fuoco. È stata una delle tante frane che hanno investito val Bormida e Savonese». E' stato il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a dire della presenza di un'auto, tutta da verificare - lo ha fatto al punto stampa in prefettura a Savona -, sul crollo della porzione di viadotto sulla A6, tra Savona e Altare. In questo video dei vigili del fuoco mostriamo le ricerche con i cani di notte.