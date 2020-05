Gubbio, tanta gente in strada per la festa senza Ceri: arrivano le forze dell'ordine. Il video dall'alto

La Corsa dei Ceri non c'è stata, come già annunciato da tempo, per via dell'emergenza Coronavirus. Venerdì 15 maggio 2020, il giorno dei Ceri, su Corso Garibaldi a Gubbio si è riversata però molta gente che ha sfidato le disposizioni di distanziamento.

Molti hanno ripreso ciò che è successo nel tardo pomeriggio. Video fatti col telefonino e postati poi sui profili social e, come in questo caso, inviati al Corriere. Le immagini che proponiamo sono di Daniele Raponi e mostrano dall'alto quanta gente c'era in strada al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine.