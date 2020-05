Gubbio, 15 maggio 2020 senza Corsa dei Ceri, la benedizione della città da parte del vescovo Video

“Scenda sul tuo popolo, Signore, la desiderata benedizione. Lo confermi nei santi propositi, perché non si separi mai dalla tua volontà e ti renda grazie per i tuoi benefici”. Questa la benedizione del Vescovo Luciano Paolucci Bedini alla città di Gubbio con la reliquia di Sant’Ubaldo in Piazza Grande, oggi venerdì 15 maggio 2020.

Il sessantesimo successore del Vescovo Santo, dopo aver presieduto i vespri in Cattedrale, è sceso per un gesto simbolico ma di grande significato. Nella Platea Magna irreale silenzio con la presenza del sindaco Stirati e del Gonfalone in un 15 maggio senza Corsa dei Ceri.

(Youtube/Diocesi Gubbio)

Euro Grilli