Nel giorno in cui a causa del Coronavirus i Ceri non sono potuti tornare in città, La Famiglia dei Santantoniari ha fatto una sorpresa a tutti i ceraioli.

La sorpresa, il regalo, è un video in cui viene suonato l’inno di Sant’Antonio con testo rielaborato dal compianto maestro Pietrangelo Pacio Farneti. A causa della Pandemia Coronavirus la Corsa dei Ceri di Gubbio prevista come ogni anno per il 15 maggio, quest'anno non si farà, una decisione che è stata presa ufficialmente poco più di quindici giorni fa.

eu.gri.