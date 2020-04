Gubbio come Jurassic Park. Ci pensa Goobbeeo, pagina satirica su Facebook, a trasformare il recente avvistamento di dinosauro nella notte in Umbria, nella città di Gubbio, in un vero e proprio film. E il risultato è davvero divertente. Le immagini del dinosauro che vaga in centro storico con il favore delle tenebre, vengono montate insieme ad uno spezzone del famoso film di Steven Spielberg che nel 1993 lascio il mondo con il fiato sospeso. Basata sull'omonimo romanzo di Michael Crichton e vincitrice di tre premi Oscar, la pellicola fu considerata un vero e proprio punto di svolta per gli effetti cinematografici. A 27 anni di distanza, in piena quarantena da Coronavirus, è Goobbeeo a spostare più avanti quel confine. E a regalare una sana risata.