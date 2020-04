Umbria, nella notte spunta un dinosauro nelle strade di Gubbio. Video subito virale in tempi di quarantena

C'è un video girato a Gubbio che negli ultimi giorni è diventato virale, condiviso decine e decine di volte. Non è chiaro se le immagini siano state riprese in questo periodo di restrizioni sociali, come sembra, oppure prima, ma di certo sono diventate un vero e proprio tormentone durante questa interminabile quarantena ed hanno fatto sorridere tutto quelli che le hanno viste. Perché nelle strade della città umbra improvvisamente si aggira addirittura... un dinosauro. Nella prima parte del video l'animale preistorico corre lungo corso Garibaldi, principale via cittadina. Nella seconda, invece, spunta improvvisamente da dietro un muro e poi accenna quasi un balletto. Ovviamente tutto con il favore delle tenebre: in piena notte e nella città dei dinosauri. Chi si nasconderà dietro l'insolito costume?