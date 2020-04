Video Umbria, spettacolare timelapse da Castelluccio di Norcia. In quarantena Coronavirus domina la natura

Immagini spettacolari da Castelluccio di Norcia, uno degli angoli più suggestivi dell'Umbria. Ancora di più in un momento complesso come quello che stiamo vivendo per l'emergenza Coronavirus. Si tratta del timelapse del mese di marzo, filmato generato tramite la tecnica automatizzata giornaliera. Le riprese sono quelle della webcam di Castelluccio 1452m slm nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, attivata lo scorso giugno grazie ad una campagna di crowdfunding, dopo il sisma del 2016. Il video ha ripreso i fenomeni atmosferici in questo insolito e silenzioso risveglio primaverile segnato dalla quarantena, dove in assenza dell'uomo, domina la Natura. Il filmato è ripreso dal canale YouTube di Scenari Digitali srl, startup innovativa di Foligno, che opera nel settore dell'information technology. "La webcam di Castelluccio" è realizzata grazie al coinvolgimento di 240 sostenitori, al sostegno dell'Associazione "Per la Vita di Castelluccio" onlus e del Cai gurppo regionale dell'Umbria ed in collaborazione con Cna Umbria ed Eppela.

Guarda anche A Castelluccio si va avanti con la semina