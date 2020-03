Foligno, video ecco la nevicata in corso: 24 marzo 2020 è già una giornata storica

Non bastava l'emergenza in corso per il Coronavirus, ora ci si è messa pure la neve, ricomparsa all'improvviso su molte zone dell'Umbria dopo una serie di giornate con temperature anche oltre i 19 gradi in pianura. Questo video in alto lo abbiamo girato martedì 24 marzo 2020 alle ore 8.53 a Foligno e mostra un momento della nevicata iniziata attorno alle 7. Di sicuro quella del 24 marzo 2020 sarà ricordata come una giornata storica per la concomitanza di due eventi che diventeranno indimenticabili per i folignati: l'emergenza per il virus e la neve abbondante in città a fine marzo, una rarità. Intanto alle 9.22 continua ancora a nevicare copiosamente. (S.Ca - Twitter: @essecia)