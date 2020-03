Coronavirus, video da Foligno a Perugia in superstrada: la prima e unica auto dopo 18 chilometri

IL FILMATO DI UN LETTORE

Coronavirus video, ad Amelia ecco come si sopravvive all'emergenza

Un lettore di Amelia il 22 marzo 2020 ci ha inviato in questo video in cui mostra come si è organizzato alla meglio per affrontare l'emergenza Coronavirus rispettando il divieto a non allontanarsi da casa. Della serie, tenersi in forma si può, basta avere lo spazio adatto...