Usa sempre nel caos: agenti spingono a terra anziano. Bufera a Buffalo, sospesi due poliziotti: video virale

Ancora caos negli Stati Uniti. Un video che riguarda una delle tante proteste in atto dopo il caso Floyd, a Buffalo, è diventato virale: un uomo con i capelli bianchi si avvicina a un gruppo di agenti in tenuta antisommossa, un poliziotto lo spinge con un bastone e un altro con la mano e l'uomo cade all'indietro e sbatte la testa sul marciapiede, ferendosi (l'uomo è stato ricoverato in ospedale in condizioni "stabili ma gravi" ha detto il sindaco della città, Byron Brown). I due agenti della polizia di Buffalo successivamente sono stati sospesi senza stipendio.

