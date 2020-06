Con arco e freccia contro i manifestanti a Salt Lake City: finisce in rissa. Usa nel caos

Continuano le scene di follia negli Usa. La protesta contro il razzismo dopo la morte di George Floyd - per mano di un poliziotto - ormai è degenerata (clicca qui). Come si evince dal video girato nel traffico di Salt Lake City dove un uomo decide di aiutare la polizia brandendo un arco verso i manifestanti, a un certo punto scocca una freccia colpendo un ragazzo e in pochi istanti diverse persone lo assaltano e lo picchiano sino a far ribaltare l'auto che poi prende fuoco. Scene da far west come in altre città degli Stati Uniti. Guardate il video con i vandali in azione a Manhattan da Macy's.