Continuano le proteste negli Stati Uniti contro la morte di George Floyd, ucciso da un agente di polizia a Minneapolis. A Columbus, in Ohio, una donna è rimasta ferita dopo uno sparo della polizia, a Lousville è morto un uomo, mentre la figlia del sindaco di New York City è una delle quasi 790 persone che sono state arrestate in città da quando sono iniziate le proteste. Gli agenti dei servizi segreti hanno portato il presidente Donald Trump in un bunker della Casa Bianca venerdì notte mentre centinaia di manifestanti si sono radunati fuori dalla residenza, alcuni lanciando pietre e sfondando barricate della polizia. Trump ha trascorso quasi un’ora nel bunker, progettato per l’uso in situazioni di emergenza come gli attacchi terroristici, secondo un repubblicano vicino alla Casa Bianca. Le manifestazioni a Washington sono diventate violente e sembrano aver colto di sorpresa gli uomini dei servizi e sono rimasti feriti 50 agenti. Arrestato il conducente del semirimorchio piombato in mezzo a migliaia di persone che marciavano su un’autostrada chiusa di Minneapolis.

Guarda le immagini della morte di George Floyd.