Saturn, morto l'alligatore "di Hitler" sopravvissuto alle bombe della Seconda Guerra Mondiale

Sopravvissuto alla storia e al bombardamento dello zoo di Berlino nel 1943, a Mosca è morto Saturn, l’alligatore americano, naturalizzato tedesco e poi russo, che, si dice, anche Adolf Hitler ammirava. Aveva 84 anni, ed è morto per cause naturali, di vecchiaia, ha reso noto lo zoo di Mosca sottolineando, pochi giorni dopo il 75esimo anniversario della vittoria sovietica sulle forze naziste citato esplicitamente, che la sua fine segna "la chiusura di un’epoca". In condizioni naturali, questo tipo di alligatore supera difficilmente i 50 anni. Ma Saturn era speciale. Nato nelle paludi del Mississippi nel 1936, fu subito offerto in regalo dagli Stati Uniti a Hitler come segno di ringraziamento per l’organizzazione delle olimpiadi di quell’anno. Era sopravvissuto al bombardamento dello zoo di Berlino, dove era stato trasferito, e per tre anni è riuscito a far perdere a tutti le sue tracce dopo il. Ritrovato sotto le macerie nel 1946 da soldati britannici, era stato dato in regalo a militari dell’Armata rossa.

