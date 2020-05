Per l'ultimo saluto al Trinche l'Argentina sfida il Coronavirus: funerale allo stadio. Il video

Una dimostrazione d'amore unica quella dei tifosi del Central Córdoba per l'idolo Tomás Carlovich, detto "El Trinche", morto a 74 anni per le conseguenze di una rapina subita (per approfondire clicca qui). Lo stadio Gabino Sosa si è riempito per l'ultimo saluto al suo figlio prediletto, idolo di un calcio romantico che mai più tornerà. Nessuno è voluto mancare al funerale per salutare il feretro. Tutti hanno sfidato il lockdown imposto dal governo. Un Paese innamorato del futebol ha pianto per lui. Perché quello che se n’è andato due giorni fa è stato «Il più grande giocatore che non avete mai visto» (cit. Luis Menotti).