Uzbekistan, crolla la diga di Sardoba e centinaia di case vengono sommerse. Evacuate 90mila persone

Il crollo della diga di Sardoba, nell'Uzbekistan orientale, ha costretto il governo locale a far evacuare dalle rispettive abitazioni circa 90mila persone. Le acque della diga hanno infatti sommerso centinaia di case della zona. Alcune sono state travolte e in generale sono tanti gli allagamenti. Completata nel 2017 dopo sette anni di lavori, la diga di Sardoba aveva una capacità d'acqua di 922 milioni di metri cubi e veniva utilizzata solitamente per l'irrigazione di terreni agricoli nelle province di Sirdaryo e Jizzakh. Le immagini, da film, sono state girate da alcuni residenti della zona e successivamente inserite su vari canali Youtube.

