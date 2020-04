Video Sale sull'autobus senza la mascherina obbligatoria e la polizia lo trascina fuori con la forza

Succede a Philadelphia, negli Stati Uniti. Paese in emergenza e con il più alto numero di contagiati e morti da Coronavirus. Un uomo sale a bordo dell'autobus senza la mascherina, obbligatoria per tutti sui mezzi pubblici, e la polizia lo trascina giù con la forza sino a fargli cadere il cellulare. Alla fine accorrono almeno otto agenti per contenere l'ira dell'uomo che inveisce ripetutamente. Il video è diventato immediatamente virale e ha fatto il giro del web e dei social. A Philadelphia in queste ore qualcuno ha anche messo la mascherina alla statua di Rocky Balboa, una foto anch'essa diventata virale: clicca qui.