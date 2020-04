Video Sky Coronavirus negli Usa: oltre 22mila morti e quasi 560mila contagiati

Gli Stati Uniti continuano ad essere in piena emergenza Coronavirus: i morti hanno superato quota 22mila (di cui 1.514 nelle ultime ventiquattro ore) e sono quasi 560.000 i contagiati. Alla crisi sanitaria si è aggiunta quella economica.

Con il presidente Donald Trump al centro delle polemiche (clicca qui, stato di calamità), Joe Biden ex candidato alla Casa Bianca svela un piano per riaprire gli Usa: "Primo, dobbiamo far calare in modo significativo il numero dei casi. Questo vuol dire che il distanziamento sociale deve continuare e che le persone che lavorano in prima fila devono avere le apparecchiature di cui hanno bisogno. Secondo, c'è bisogno di test diffusi, disponibili e facili, ma anche di una strategia di tracciamento che tuteli la privacy. Terzo, dobbiamo essere sicuri che gli ospedali siano attrezzati per il riemergere del virus che potrebbe verificarsi quando l'attività economica inizierà a crescere".