Una serie di tornado colpisce Mississippi e Louisiana, sei morti e danni pesantissimi

Come se non bastasse l'emergenza Coronavirus, che sta facendo contare quasi 600mila contagiati e oltre 22mila morti, gli Stati Uniti sono costretti a fare i conti anche con le condizioni meteo che causano vittime e devastazione. Nella giornata di Pasqua una serie di forti temporali e tornado hanno interessato lo stato del Mississippi, dove si contano almeno sei morti e già si fanno i conti con danni pesantissimi. I tornado sono stati particolarmente violenti nella parte meridionale dello stato. Conseguenze pesanti anche nel nord della vicina Louisiana. Nel frattempo il governatore del Mississippi, Tate Reeves, ha dichiarato lo stato di emergenza "per proteggere la salute e la sicurezza della popolazione. Stiamo mobilitando tutte le risorse disponibili per proteggere anche le proprietà di tutti. Non siete soli".

Le condizioni di tempesta sono state talmente intense da lasciare presupporre la comparsa di altri tornado negli stati di Alabama e Georgia. Kay Ivey, governatore dell’Alabama, ha dichiarato in anticipo lo stato di emergenza. Secondo i media Usa, anche altre aree del sud e dell’est del paese sono state colpite da forti tempeste durante il giorno. Un tornado ha colpito il Texas al mattino, mentre nello stato della Louisiana, sempre secondo i media americani, forti tempeste hanno danneggiato o distrutto completamente circa 300 case e causato interruzioni di corrente diffuse.