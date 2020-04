Video Sky Coronavirus, l'Austria verso la fase 2. Il 14 aprile riaprono tutti i piccoli negozi

L'Austria sarà il primo Paese a cercare di uscire dall'emergenza Coronavirus. Il cancelliere Sebastian Kurz ha infatti ufficializzato che, dopo quattro settimane di restrizioni e divieti, i piccoli negozi potranno riaprire dopo Pasqua: il 14 aprile. «Siamo pronti al primo grande passo. Questa è la settimana decisiva, la situazione rimane estremamente tesa, l’Austria non è ancora oltre la montagna, ma i numeri stanno scendendo» spiega Kurz. L'obiettivo, se il trend in calo proseguirà, a inizio maggio «maggio potranno poi riaprire tutti i negozi, compresi quelli più grandi, attenti però a seguire le prescrizioni per la sicurezza anti-coronavirus, come il criterio di una persona ogni venti metri quadri» ha spiegato il cancelliere austriaco. Clicca qui per la situazione mondiale.