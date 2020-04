Video Sky Coronavirus, quasi settantamila morti in tutto il mondo. La situazione nelle capitali europee

Quasi settantamila persone, nel mondo, hanno perso la vita a causa del Coronavirus. Lo rende noto la Johns Hopkins University, che parla di 69.498 vittime per il Covid-19. Sono invece più di un milione, ovvero 1.275.542, le persone contagiate. Gli Stati Uniti sono il Paese con il maggior numero di casi, l'Italia quello con il numero più alto di morti. Per quanto riguarda le guarigioni, sono 262.985 le persone guarite dal Covid-19. Le metropoli europee in particolare hanno paesaggi spettrali, le maggiori piazze di Germania, Francia, Spagna e Italia sono tutte desolatamente vuote mentre qualcuno si ingegna nel portare avanti le proprie attività imprenditoriali. La situazione negli Usa: clicca qui.