Coronavirus negli Usa: 183.532 contagiati , 3.727 morti. Trump: "Arrivano due settimane difficili"

Tono cupo come mai. Donald Trump si è presentato alla consueta conferenza stampa giornaliera in maniera dimessa. "Le abitudini di ora dureranno molto a lungo, dalla mancata stretta di mano a lavarsi le mani" dice il presidente degli Stati Uniti. Dalla Casa Bianca a Washington, per fare il punto sulla lotta al Coronavirus, Trump avvisa: "Voglio che tutti gli americani siano preparati per i giorni difficili che ci attendono". Il dottor Fauci, virologo in forza alla Casa Bianca, ha aumentato il carico: "Nei prossimi giorni continueremo a vedere salire i contagi". La task force degli scienziati governativi hanno stimato che il patogeno mortale potrebbe uccidere tra 100.000 e 240.000 americani, nonostante le dirompenti misure di allontanamento sociale che hanno chiuso le scuole, vietato grandi raduni, viaggi limitati e costretto le persone a rimanere nelle loro case (l'arrivo della nave ospedale a NY, clicca qui). A ora i contagiati in tutti gli Usa sono 183.532 , i morti 3.727 (più di quelli dell'11 settembre 2001, clicca qui).