Coronavirus, l'arrivo della nave ospedale a New York e lo spettacolare attracco - video

La nave ospedale della Marina Militare statunitense con 1.000 posti letto è stata ormeggiata al New York City Harbour ovvero il tratto di mare coincidente allo sbocco del fiume Hudson antistante Manhattan (la decisione di Trump, clicca qui). La missione è quella di aiutare gli ospedali di New York, città epicentro dell'epidemia di Coronavirus negli Usa. Verrà infatti utilizzata per trattare i pazienti non affetti da dal virus così da liberare letti e alleggerire la pressione sugli ospedali impegnati nel trattare le persone malate di Covid-19. La Comfort dispone di 12 sale operatorie e rappresenta un autentico gioiello per gli Stati Uniti. Spettacolare il passaggio nelle acque di Manhattan, con la statua della Libertà e i grattacieli sullo sfondo, e l'attracco. La Usns Comfort, che era già stato inviata a New York dopo l'11 settembre quando era rimasta tre settimane per fornire aiuto e supporto alle squadre di soccorso,