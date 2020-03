E' impossibile non commuoversi, nei giorni del Coronavirus, guardando il video di ciò che ha fatto il personale dell'ospedale di Liverpool per stare vicino ai malati che combattono contro il Covid 19. Un gruppo di medici, infermieri e addetti all'emergenza si è avvicinato alla porta che separa il reparto di malattie infettive dal resto della struttura e ha intonato la canzone in cui si identificano i tifosi della mitica squadra di calcio della città inglese. Tutti insieme hanno intonato "You'll never walk alone": Non camminerete mai da soli.

L'inno nel Liverpool, che i tifosi dei Reds cantano a squarciagola quando la squadra entra allo stadio Anfield, è l'incoraggiamento più sincero che può essere rivolto a chi - malati, medici, infermieri e famiglie - lotta ogni ora contro la diffusione del virus nel mondo. Parole toccanti che sono un inno alla speranza per tutti noi.



Quando cammini attraverso una tempesta

Mantieni la testa alta

E non avere paura del buio

Alla fine della tempesta

C'è un cielo dorato

E il dolce canto argentato di un'allodola

Continua a camminare attraverso il vento

Continua a camminare attraverso la pioggia

Anche se i tuoi sogni verranno scossi e spazzati via

Continua a camminare con la speranza nel cuore

E non camminerai mai da solo