Il Coronavirus ha già generato oltre 100 mila contagiati negli Stati Uniti, sempre più al primo posto davanti a Italia, Cina e Spagna nella triste classifica della diffusione del Covid 19 nel mondo, dove è stata superata la quota dei 500 mila casi positivi. Il picco, secondo le autorità sanitarie Usa, è atteso non prima di venti giorni. Il presidente Donald Trump, che nelle scorse settimane aveva evidentemente sottovalutato la portata della pandemia, ora punta il dito sui colossi dell'auto chiedendo loro di iniziare a produrre respiratori con cui assistere le decine di migliaia di malati. L'obiettivo è arrivare a 100 mila respiratori disponibili in 100 giorni. Autorizzato il richiamo di un milione di riservisti.

Situazione altrettanto drammatica in Spagna con 65 mila contagi, un tasso mortalità altissimo e 9.400 contagiati fra il personale sanitario. In Francia si contano oltre 30 mila persone infettate, in Germania quasi 50 mila. Nonostante tutto, invece, il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, continua invece a minimizzare: "E' solo un'influenzetta".