Hanno tutto per essere considerati incalcolabili i danni provocati dall'emergenza Coronavirus su scala mondiale, ma nonostante la drammatiche conseguenze legate al Covid 19 i Paesi europei stentano a trovare una linea comune. Non a caso la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto: "La storia delle ultime settimane è difficile da raccontare, troppi in Europa inizialmente hanno cercato di guardare solo ai propri interessi, quando l'Europa aveva bisogno di uno spirito di unità, uno per tutti tutti per uno, troppi hanno dato una risposta solo per se stessi, e quando l'Europa doveva dimostrare che non si tratta solo di un'Unione di facciata troppi hanno rifiutato di aprire il proprio ombrello per proteggere gli altri, e le conseguenze di questa azione non coordinata hanno colpito tanti".

Nel dettaglio, sono di questi giorni gli impegni della banca centrale europea per 870 miliardi, quello della Commissione europea che ha deciso per la sospensione del patto di stabilità e quelli di Italia (primo decreto da 25 miliardi, un altro dello stesso importo in arrivo), Germania (1.256 miliardi), Regno Unito (380 miliardi), Spagna (sospensione mutui) e Francia (345 miliardi).