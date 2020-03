In Brasile, dove il numero dei contagiati da Coronavirus sta raggiungendo quota 3.000, si sta correndo ari ripari per contenere la diffusione del contagio da Covid 19. E' stata già decisa la realizzazione di un ospedale da campo con 200 posti letto all'interno dello stadio Pacaembu di San Paolo, impianto strategico e posto al centro di un'area con altri ospedali, che potranno avere così una struttura in più a cui fare riferimento. La città di San Paolo, le cui autorità hanno garantito che il nuovo ospedale verrà realizzato nel giro di 10 giorni, conta 12,8 milioni di abitanti.

Lo stadio Pacaembu è stato inaugurato negli anni Quaranta in occasione dei Mondiali di Brasile 1950, può ospitare oltre 40 mila posti a sedere e per molti anni è stato teatro delle partite del Corinthians, prima che la squadra si trasferisse nel nuovo impianto.