Il numero dei morti per Coronavirus nel Regno Unito è salito a 335 e il numero di casi positivi al Covid 19 ha raggiunto quota 6.650. La portata della pandemia, inizialmente sottovalutata dal governo inglese, si sta rivelando in tutta la sua drammaticità anche Oltremanica. Alla fine il premier Boris Johnson è costretto a piegarsi a quell'evidenza che per troppe settimane aveva rifiutato di affrontare e a dichiarare il lockdown, un pacchetto di provvedimenti finalizzato a contenere la diffusione del contagio. Ora ringrazia lo sforzo collettivo del Paese, gli operatori sanitari e chi lavora nei supermercati, così come chi non ha fatto visita alla propria madre nel giorni lei dedicato. "Grazie per il vostro sacrificio - ha detto - il motivo per cui prendiamo queste decisioni senza precedenza è che dobbiamo rallentare la diffusione della malattia e salvare migliaia di vite". Nell'occasione Johnson ha anche ribadito l'importanza di attuare in maniera scrupolosa il distanziamento sociale.